«Помните, как наши курсанты в Крыму не покорились перед оккупантом и спели гимн Украины в Севастополе? О них снимут фильм!», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что меморандум об этом подписали командование Военно-морских сил Украины и режиссер картины Ахтем Сейтаблаев.
В марте 2014 года украинские СМИ сообщали, что часть курсантов спели гимн Украины в Севастополе, а затем отказались переходить на службу в Россию и переехали учиться в Одессу.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.