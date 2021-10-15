На Украине снимут фильм о курсантах, которые в момент присоединения Крыма к России уехали в Одессу, перед этим исполнив публично украинский гимн. Об этом 14 октября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко

«Помните, как наши курсанты в Крыму не покорились перед оккупантом и спели гимн Украины в Севастополе? О них снимут фильм!», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

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В марте 2014 года украинские СМИ сообщали, что часть курсантов спели гимн Украины в Севастополе, а затем отказались переходить на службу в Россию и переехали учиться в Одессу.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.