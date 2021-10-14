Были опрошены 100 компаний — потребителей газа в стране. Они отметили, что начали получать предложения о приобретении голубого топлива по цене выше 2,1 тысячи долларов (151 тысяча рублей) за тысячу кубометров. Это в семь раз выше, чем стоимость в январе.
«Результаты опроса показали, что в октябре 2021 года из-за цены на газ убыточными станут 91% опрошенных компаний», — заявили специалисты.
В ноябре количество таких предприятий может достигнуть 96%, прогнозируют аналитики.
«Такой уровень цен является убийственным для украинской промышленности», — подчеркнули в федерации.
При этом почти половина компаний-респондентов (49%) признались, что могут закрыть производство или уменьшить его объем. В большинстве фирм допускают остановку деятельности в декабре текущего года.
Кроме того, украинские бюджетные учреждения столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.