Повышение цен на газ может стать причиной остановки промышленных предприятий на Украине. Соответствующие результаты опроса на днях опубликовала Федерация работодателей Украины

Энергетический кризис: Молдавия не может договориться с «Газпромом» и хочет покупать газ на Украине © Украина.ру/Стрингер

«Результаты опроса показали, что в октябре 2021 года из-за цены на газ убыточными станут 91% опрошенных компаний», — заявили специалисты.

В ноябре количество таких предприятий может достигнуть 96%, прогнозируют аналитики.

«Такой уровень цен является убийственным для украинской промышленности», — подчеркнули в федерации.

При этом почти половина компаний-респондентов (49%) признались, что могут закрыть производство или уменьшить его объем. В большинстве фирм допускают остановку деятельности в декабре текущего года.

Кроме того, украинские бюджетные учреждения столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.