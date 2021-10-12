Еврокомиссия сможет заблокировать поставки газа по «Северному потоку - 2», если компания «Газпром» решит начать экспорт, не дождавшись окончания сертификации. Об этом 11 октября заявил депутат Европарламента от Польши Ежи Бузек, передает Biznes Alert

«Северный поток — 2»: трубопровод начали заполнять газом, а оператор проекта идет в наступление в судах © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По мнению политика, Россия не сможет обойти нормы этого документа, обязывающие «Газпром» заполнять газопровод лишь наполовину. Бузек настаивает, что властям ЕС следует как можно активнее давить именно на этот аспект договора.

Евродепутат также напомнил, что в ЕС в отношении всех трубопроводов действует Третий энергетический пакет. Согласно этому документу, оператор и поставщик магистрали не должны быть одной компанией. Бузек подчеркнул, что «Северный поток — 2» полностью принадлежит «Газпрому», поэтому с запуском газопровода на полную мощность могут возникнуть дополнительные трудности.

Тем временем цены на газ в Европе находятся на рекордном уровне. Еще в начале лета голубое топливо продавалось на спотовом рынке по 300 долларов за тысячу кубометров, а на прошлой неделе котировки обновили исторический максимум, достигнув отметки выше 1900 долларов. Ситуация возникла из-за дефицита поставок на фоне низких запасов в газохранилищах. Положение способен исправить «Северный поток — 2», однако его сертификация может не завершиться до конца этого года.