Участники акции держали плакаты с надписями: «Зеленский — коррупционер!», «Продай квартиру — верни деньги». Издание приводит слова представителя организации «Евромайдан Лондон» Андрея Бубернака, который рассказал, что в акции приняли участие не только украинцы, но и представители общественных организаций Европы, в частности — European Democrat Students.
«Недавно было опубликовано расследование «Досье Пандоры» о том, как Зеленский отмыл деньги Коломойского из «ПриватБанка» через оффшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может и не одну, и не задекларировал её. Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не то что борется с ней, а участвует в коррупционных схемах», — пояснил Бубернак.
Он также потребовал, чтобы Зеленский продал незадекларированную недвижимость.
Ранее практически одновременно вышло два расследования об офшорах Зеленского — уже упомянутое «Досье Пандоры» международной команды журналистов и «Оффшор 95» украинского проекта «Слiдство.Info».
В них среди прочего упоминается недвижимость в Лондоне на Бейкер-стрит, расположенная в доме Chalfont Court, напротив которого по адресу Бейкер-стрит 221 Б находится музей Шерлока Холмса.
Вышеуказанная квартира принадлежит офшорной фирме Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.