Украинская община в Лондоне провела акцию протеста у здания на Бейкер-стрит, где, согласно материалам расследования «Досье Пандоры», расположены квартиры президента Украины Владимира Зеленского, оформленные на лиц из его ближайшего окружения. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Буквы» 9 октября

Участники акции держали плакаты с надписями: «Зеленский — коррупционер!», «Продай квартиру — верни деньги». Издание приводит слова представителя организации «Евромайдан Лондон» Андрея Бубернака, который рассказал, что в акции приняли участие не только украинцы, но и представители общественных организаций Европы, в частности — European Democrat Students.

«Недавно было опубликовано расследование «Досье Пандоры» о том, как Зеленский отмыл деньги Коломойского из «ПриватБанка» через оффшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может и не одну, и не задекларировал её. Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не то что борется с ней, а участвует в коррупционных схемах», — пояснил Бубернак.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Ранее практически одновременно вышло два расследования об офшорах Зеленского — уже упомянутое «Досье Пандоры» международной команды журналистов и «Оффшор 95» украинского проекта «Слiдство.Info».

В них среди прочего упоминается недвижимость в Лондоне на Бейкер-стрит, расположенная в доме Chalfont Court, напротив которого по адресу Бейкер-стрит 221 Б находится музей Шерлока Холмса.

Вышеуказанная квартира принадлежит офшорной фирме Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.