Вопрос о включении Украины в Совет сотрудничества тюркоязычных государств будет рассмотрен 12 ноября, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Сегодня Украина выступает за получение статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Данный вопрос будет вынесен 12 ноября на обсуждение лидеров саммита Тюркского совета», – информировал глава турецкой дипломатии.

О стремлении получить статус наблюдателя в Тюркском совете в 2020-м говорила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. «Мы страны-соседи. Украина — наследница турецкой культуры. Крымские татары — мостик между Украиной и Турцией», — сказала она тогда.

Тюркский совет – международная организация, объединяющая современные тюркские государства.