Мать Королевой рассказала, что живет рядом с морем, в квартале, где много выходцев из СССР. По утрам она решила не спать подолгу, а бегать и делать упражнения, и на пляже встретила единомышленников.
«Потрясающая здесь атмосфера русская, ощущаешь себя как в СССР. Тут и молдаване, и украинцы, и россияне, и узбеки, и кого только нет. Все любят море, бегут и все купаются… Это лучше, чем секс, в моем возрасте», — поделилась Порывай.
На пляже мать Наташи Королевой увидела женщину, которая убирала разбросанный на песке мусор в пакет. Та пояснила, что еще в СССР приучили не ждать, что за тобой уберут, а делать это самостоятельно.
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Также Порывай встретились две девушки с прекрасными фигурами, в них она сразу узнала соотечественниц. Оказалось, что девушки из Красноярска и Уфы. Они показали ей упражнение из йоги.
Ко всему прочему, мать Королевой поделилась впечатлениями о походе на нудистский пляж. По ее словам, навстречу ей из воды выбежал мужчина, очень довольный тем, что показал всем «свои прелести».