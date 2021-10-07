«Я буду строить команду и надеюсь, что и в парламенте найдутся такие люди, и вне парламента. На пенсию я точно не собираюсь. Здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед… Я точно знаю, что нам нужно будет выполнить обещания, иначе будет стыдно смотреть людям в глаза. Если не получилось на должности спикера, буду делать это с должности депутата», — заявил он.
На вопрос о президентских амбициях Разумков отказался ответить прямо, но не исключил такой возможности.
«Президентские выборы пока не начались. Но раньше ведь как говорили? Говорили, что с главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим», — заявил он.
В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.
При этом Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.