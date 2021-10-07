В Днепре «патриоты» устроили протестный митинг перед концертом российской исполнительницы шансона Ирины Круг. Фото опубликовал 6 октября «Информатор»

Ранее на митинг против выступления певицы Ирины Круг жителей Днепра позвал активист в соцсети Facebook.

Пришлите хлопцев: «патриоты» готовятся встретить Ирину Круг в Днепре © Facebook/Олег Чистопольцев

Активисты убеждали людей отказаться от посещения концерта. Они заявили, что направили жалобы на его проведение в Службу безопасности Украины и Минкульт, но не получили ответа.

Ирина Круг оставила без комментариев выступление «патриотов». Помимо Днепра, 8 и 9 октября у нее назначены концерты в Киеве и Одессе, а ранее прошел концерт в Харькове.

В 2016 году вдова шансонье Михаила Круга приезжала с концертом в Крым, из-за этого ее внесли в базу украинского «Миротворца».