Ранее на митинг против выступления певицы Ирины Круг жителей Днепра позвал активист в соцсети Facebook.
Всего у Летнего театра собралось около 20 человек. Они принесли плакат с перечеркнутым флагом России и лозунгом «Россия — враг», флаги националистических организаций «Демократичная сокира» и «Права молодь».
Активисты убеждали людей отказаться от посещения концерта. Они заявили, что направили жалобы на его проведение в Службу безопасности Украины и Минкульт, но не получили ответа.
Ирина Круг оставила без комментариев выступление «патриотов». Помимо Днепра, 8 и 9 октября у нее назначены концерты в Киеве и Одессе, а ранее прошел концерт в Харькове.
В 2016 году вдова шансонье Михаила Круга приезжала с концертом в Крым, из-за этого ее внесли в базу украинского «Миротворца».