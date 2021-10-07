Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев 6 октября в ходе общения с подписчиками своего YouTube-канала назвал возможный срок ликвидации Украины

Мураев раскритиковал Зеленского за отказ от контракта на поставки газа из РФ © Евгений Мураев

Мураев напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денежных средств на функционирование, что вызывает у граждан недовольство. Это может привести к противостоянию между жителями страны, считает политик.

«Тут [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба кричит, что русские выдали 490 тысяч паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье — Венгрии», — сказал Мураев.

Он призвал украинские власти начать заниматься страной, пересмотреть правила игры внутри государства, «похоронить конфликты» и поставить общую цель.

Политик добавил, проблемы Украины может решить федерализация страны. Он считает, что большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.