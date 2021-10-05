Как уточняется, большую часть компенсации, 48 млрд грн ($1,82 млрд) выплатит «Оператор ГТС» в течение 2021 года. Ранее предполагалось, что данную сумму «Оператор ГТС» выплатит за пять лет по 9,6 млрд грн ежегодно.
«Из этой суммы на счетах «Оператора ГТС» в наличии только 30 млрд гривен. Недостающие 18 млрд «Оператор ГТС», скорее всего, займет», — приводит телеканал слова источника в «Нафтогазе».
Эту информацию подтвердил источник в «Операторе ГТС». Компания обещает выполнить решение акционера и обеспечить безаварийную работу ГТС.