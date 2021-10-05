НАК «Нафтогаз Украины» получит 51 млрд грн ($1,93 млрд) компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой (ГТС) в 2019 году из-за разделения компании согласно европейским нормам (анбандлингу), сообщил украинский телеканал «Первый деловой» 5 октября со ссылкой на источники в «Нафтогазе» и «Операторе ГТС»

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«Из этой суммы на счетах «Оператора ГТС» в наличии только 30 млрд гривен. Недостающие 18 млрд «Оператор ГТС», скорее всего, займет», — приводит телеканал слова источника в «Нафтогазе».

Эту информацию подтвердил источник в «Операторе ГТС». Компания обещает выполнить решение акционера и обеспечить безаварийную работу ГТС.