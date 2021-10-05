Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну сообщил о завершении строительства газопровода Яссы-Кишинев, объединяющего ГТС Румынии и Молдовы. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 5 октября

Ранее Венгрия отказалась использовать украинскую газотранспортную сеть для доставки российского газа, чем спровоцировала крайне резкую реакцию Киева.

«После нескольких лет труда, бюрократии, процессов, труба "Яссы-Кишинев" предоставляет нам доступ на европейский энергетический рынок, я говорил с румынскими чиновниками о возможности поставок газа», — сказал Спыну.

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После этого пропускная способность газопровода составит 1,5 млрд кубометров газа ежегодно.

Между тем, по словам того же Спыну, власти Молдавии не собираются покупать румынский газ, который им предлагают по цене $1000 за тысячу кубометров.

Вместо этого Кишинев надеется договориться с Москвой о закупках российского газа по льготной цене $220-280 за тысячу кубов.

Пока такие договоренности не достигнуты и Молдавия закупает российский газ по $790 за тысячу кубов.