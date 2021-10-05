По словам вице-премьера, руководство республики в данный момент не видит альтернатив российскому газу.
Власти Молдавии сейчас ждут конечной цены на газ от Румынии, однако, по мнению Спыну, цена будет выше, чем на газ из России — на уровне 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
«В переговорах по поставкам газа мы будем руководствоваться исключительно экономической составляющей и покупать газ там, где дешевле», — сказал Спыну.
Он отметил, что Молдавия хотела бы закупать российский газ по льготной цене в 220-280 долларов за тысячу кубометров.
Ранее «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа до конца октября по рыночной стоимости в 790 долларов за тысячу кубометров. Переговоры по долгосрочному контракту продолжаются.