Власти Молдавии не видят альтернативы газу из России и намерены добиваться снижения цены на его поставку. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в интервью местному телеканалу PRO TV

Глава комитета бундестага по энергетике счел Москву непричастной к высоким ценам на газ в Европе © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Власти Молдавии сейчас ждут конечной цены на газ от Румынии, однако, по мнению Спыну, цена будет выше, чем на газ из России — на уровне 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

«В переговорах по поставкам газа мы будем руководствоваться исключительно экономической составляющей и покупать газ там, где дешевле», — сказал Спыну.

Он отметил, что Молдавия хотела бы закупать российский газ по льготной цене в 220-280 долларов за тысячу кубометров.

Ранее «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа до конца октября по рыночной стоимости в 790 долларов за тысячу кубометров. Переговоры по долгосрочному контракту продолжаются.