Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на днях разместила в Instagram довольно откровенный снимок своего «патриотического» мягкого места

Новая украинская любовь Саакашвили уже прибыла к нему в тюрьму - СМИ © Елизавета Ясько/Фейсбук

«"Шабаш" происходит от названия еврейского дня отдыха, субботы. Наконец и я провела свой», — подписала снимок Мендель.

«Не "шабаш", а "шаббат". Шабаш у ведьм», «Вот это поворот», «Не представляю себе, чтоб [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки до такого упала», «А что? Попа шикарная», — отреагировали подписчики.

Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского летом 2019 года, выиграв конкурс среди четырех тысяч участников. Спустя почти два года, весной 2021-го, она покинула свой пост.

В качестве причин в Офисе президента (ОП) назвали «крайне жесткий режим работы с президентом» и «феерическую атаку» недоброжелателей. Однако СМИ высказали другую версию — конфликт с главой ОП Андреем Ермаком.

Местные журналисты не раз жаловались на работу Мендель, утверждая, что она некорректно и порой просто по-хамски ведет себя с представителями СМИ.

Изначально озвучивалось, что бывшая пресс-секретарь останется в ОП, сосредоточившись на сотрудничестве с иностранной прессой, но позже появилось сообщение, что Мендель стала постоянным колумнистом телепроекта «Большая деолигархизация» на канале «Украина 24».