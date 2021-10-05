По версии следствия, Саакашвили причастен к событиям на Майдане, произошедшим в 2014 году.
«Установлено, что в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев пребыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года данная группа снайперов вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов, на Майдане Независимости в г. Киеве. Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в г. Киеве, которая имела место 20.02.2014 года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
В отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды (ст. 389 и п. «а», «е», «ж», «з», «л» ч. 2, ст. 113 УК ЛНР).
В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.
Впоследствии акции привели к государственному перевороту, войне в Донбассе и потере территорий.