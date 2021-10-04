1 октября, бывший президент объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день был задержан в Тбилиси. Его отвезли в Руставскую тюрьму, там он объявил голодовку и передал послание к жителям страны через своего адвоката.
«Хочу, чтобы вы знали, что не прекращу голодовку ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни», — цитирует защитник слова Саакашвили.
Саакашвили в случае ухудшения самочувствия из-за голодовки будет отказываться от медицинской помощи, добавил адвокат.
В Грузии Саакашвили обвиняется в ряде уголовных преступлений, ему грозит от 9 лет лишения свободы. Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира и избиении депутата.
Кроме того, в отношении Саакашвили ведется судопроизводство по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Также ему предъявят обвинение в незаконном пересечении госграницы Грузии.
Между тем в 2015 году Саакашвили был лишен гражданства Грузии после того, как стало известно о приобретении им гражданства Украины.