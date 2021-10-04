Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили обещает прекратить голодовку только тогда, когда власти освободят его и задержанных из-за него граждан, но, судя по всему, на такой исход не надеется. Об этом 4 октября сообщил адвокат политика Ника Гварамия, передает Sputnik Грузия

«Групповое насилие». На что надеется Саакашвили в тюрьме © AFP, Sergei SUPINSKY

«Хочу, чтобы вы знали, что не прекращу голодовку ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни», — цитирует защитник слова Саакашвили.

Саакашвили в случае ухудшения самочувствия из-за голодовки будет отказываться от медицинской помощи, добавил адвокат.

В Грузии Саакашвили обвиняется в ряде уголовных преступлений, ему грозит от 9 лет лишения свободы. Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира и избиении депутата.

Кроме того, в отношении Саакашвили ведется судопроизводство по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Также ему предъявят обвинение в незаконном пересечении госграницы Грузии.

Между тем в 2015 году Саакашвили был лишен гражданства Грузии после того, как стало известно о приобретении им гражданства Украины.