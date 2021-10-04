Эксперт по энергетике, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, директор Фонда энергетических стратегий

Энергоэксперт Землянский предположил, что начнется в «Нафтогазе» в ближайшее время © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Окончил Национальную академию Службы безопасности Украины. Затем работал в Институте государства и права Украинской Академии наук.

С 2002 года — гендиректор рекламной компании «Медиа Простор». Возглавлял киевское представительство компании «Контекст-Медиа».

Занимал пост советника по общественным связям в «Газекс — Украина».

С 2008 года был начальником управления общественными связями в «Нафтогазе Украины».

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины.

Директор Фонда энергетических стратегий.

Публицист, участник политических ток-шоу на украинском ТВ.