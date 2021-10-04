Валентин Валентинович Землянский родился в 1975 году в Киеве.
Окончил Национальную академию Службы безопасности Украины. Затем работал в Институте государства и права Украинской Академии наук.
С 2002 года — гендиректор рекламной компании «Медиа Простор». Возглавлял киевское представительство компании «Контекст-Медиа».
Занимал пост советника по общественным связям в «Газекс — Украина».
С 2008 года был начальником управления общественными связями в «Нафтогазе Украины».
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины.
Директор Фонда энергетических стратегий.
Публицист, участник политических ток-шоу на украинском ТВ.