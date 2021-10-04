Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии еще на один месяц. Учитывая условия отопительного сезона, дефицит энергоресурсов в стране возникнет в начале следующего года. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский

Эксперт отметил, что для обеспечения Украины теплом создана крайне сложная схема, а энергодефицит планируется покрыть поставками угля из США.

Парадоксы энергоперехода. Что происходит на Украине и над чем работают в России © flickr.com, Brussels Morning

Собеседник издания заявил, что без перетоков электроэнергии из России и Белоруссии отопительный сезон на Украине пройти не получится. Именно этим, считает он, обусловлено продление запрета лишь на месяц.

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