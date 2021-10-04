Эксперт отметил, что для обеспечения Украины теплом создана крайне сложная схема, а энергодефицит планируется покрыть поставками угля из США.
«Что-то даже позаказывали в Пенсильвании, какой-то уголь должен прийти из США, но пока непонятно, какова ситуация… Мы с вами говорим о том, что будет происходить в следующем году — конец января, февраль, когда срабатываются основные запасы и угля, и газа, когда морозы еще стоят, то есть, потребление на эти ресурсы сохраняется на высоком уровне, а они уже к этому времени будут сильно сокращены. Каким образом оно будет обеспечиваться?», — сказал Землянский.
Собеседник издания заявил, что без перетоков электроэнергии из России и Белоруссии отопительный сезон на Украине пройти не получится. Именно этим, считает он, обусловлено продление запрета лишь на месяц.
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