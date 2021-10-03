Российской группировки в 200 тысяч человек достаточно для ликвидации всей украинской армии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Эксперт объяснил, что Россия готова к любому развитию событий.

Учения «Запад-2021» наглядно показали «евроатлантическим партнерам» возможности российской армии, отметил Евсеев.

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Евсеев предостерег киевские власти от агрессивных действий на юго-востоке страны, напомнив, что с одним таким агрессором — экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, вооруженные силы России быстро разобрались.

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