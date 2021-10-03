Эксперт объяснил, что Россия готова к любому развитию событий.
Учения «Запад-2021» наглядно показали «евроатлантическим партнерам» возможности российской армии, отметил Евсеев.
«Апрельские учения наглядно показали, что Россия способна в сжатые сроки развернуть группировку войск в 200 тысяч человек, которой достаточно для того, чтобы ликвидировать весь украинский потенциал. На Западе это всем понятно. Это не доходит только до украинцев. Россия имеет достаточно войск, чтобы решить украинскую проблему силой. Другое дело, что Россия не хочет этим заниматься. Россия как ответственное государство и постоянный член Совбеза ООН пытается с Украиной договориться», — заявил эксперт.
Евсеев предостерег киевские власти от агрессивных действий на юго-востоке страны, напомнив, что с одним таким агрессором — экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, вооруженные силы России быстро разобрались.
Полностью интервью можно прочитать здесь.