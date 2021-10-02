После запуска «Северного потока-2» цена на фьючерсы на газ в Европе снизится примерно на $200, но цены все равно останутся довольно высокими, уверен эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.

«Конечно, высокие цены на газ подталкивают европейцев к тому, чтобы сертифицировать его и ввести в эксплуатацию. Ведь когда мы говорим о высоких ценах на газ, которые перевалили за тысячу долларов за тысячу кубов, все-таки речь идет о фьючерсах. А на рынке газовых фьючерсов силен психологический фактор. Если запустить "Северный поток — 2", то психологический эффект на рынок будет довольно большим», — отметил эксперт.

Игорь Юшков: Газ в Европе может подскочить и до $1300 за тысячу кубов © РИА Новости, Нина Зотина

«Несколько недель назад даже была фейковая новость о том, что "Северный поток — 2" заработал, и цена уменьшилась чуть ли не на $100. И здесь, если будет все-таки новость о том, что запустили "Северный поток — 2", то цена на фьючерсы на газ уменьшится может быть долларов и на 200, но постепенно, как только эту новость отыграют, все равно цены останутся довольно высокими», — сказал Юшков.

Радикально «Северный поток — 2» ничего не изменит, хотя и улучшит ситуацию на европейском газовом рынке, заключил эксперт.

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