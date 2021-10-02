Ранее стало известно, что цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.
«Конечно, высокие цены на газ подталкивают европейцев к тому, чтобы сертифицировать его и ввести в эксплуатацию. Ведь когда мы говорим о высоких ценах на газ, которые перевалили за тысячу долларов за тысячу кубов, все-таки речь идет о фьючерсах. А на рынке газовых фьючерсов силен психологический фактор. Если запустить "Северный поток — 2", то психологический эффект на рынок будет довольно большим», — отметил эксперт.
По его мнению, после новости о запуске «Северного потока-2» цены на фьючерсы упадут, но газопровод кардинально не улучшит ситуацию на рынке реальных отгрузок.
«Несколько недель назад даже была фейковая новость о том, что "Северный поток — 2" заработал, и цена уменьшилась чуть ли не на $100. И здесь, если будет все-таки новость о том, что запустили "Северный поток — 2", то цена на фьючерсы на газ уменьшится может быть долларов и на 200, но постепенно, как только эту новость отыграют, все равно цены останутся довольно высокими», — сказал Юшков.
Радикально «Северный поток — 2» ничего не изменит, хотя и улучшит ситуацию на европейском газовом рынке, заключил эксперт.
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