В одном из магазинов Харькова украинские «патриоты» обнаружили игрушку, повергшую их в шок: на прилавке оказался набор солдатиков с названием «Русский спецназ». Снимки «находки» 28 сентября опубликовал Telegram-канал «Черный список»

«Для того чтобы никто не сказал, что это провокация, у нас есть "красноречивый" снимок, который описывает весь ужас, скрытый под безобидными детскими игрушками. Есть мнение, что чувство патриотизма прививается или появляется у человека с ранних лет, однако, что могут для себя "взять" харьковские дети, если увидят на полках вот такие игрушки?» — прокомментировал ситуацию канал.

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Еще одна интересная деталь: игрушка находится на прилавке для товаров по акции. Раньше набор с солдатиками стоил 126,4 грн (344 руб.), а сейчас — 88,5 (240,9 руб.).

С 2014 года на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого в стране отказываются от всего советского и российского, называя это борьбой с «влиянием агрессора». При этом все, что приходит с Запада, государство и радикалы активно приветствуют, считая европейские ценности исключительно полезными.