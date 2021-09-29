Фундаментальная причина роста стоимости газа в Европе заключается в том, что в Азии цена газа еще выше, так как Китай активно наращивает объемы потребления и импорта газа, и в Азии формируется колоссальный дефицит. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Амос Хохштейн заявил, что «Газпром» должен увеличить поставки газа в Европу через Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это утверждение «пропагандой со знаком минус». При этом он отметил, что «Газпром» может увеличить поставки газа в Европу, добавив, что компания полностью выполняет свои обязательства и «ни у кого нет абсолютно никаких претензий».

Специалист пояснил, что СПГ создает так называемый ценовой арбитраж: поставщик СПГ имеет возможность выбрать, куда ему отправить газ — в Азию или в Европу. И он отправляет СПГ в Азию, потому что там дадут больше денег, по этой причине из Европы ушел абсолютно весь СПГ в 2021 году, соответственно цена и выросла.

«Каким образом «Северный поток-2» привел к росту цен на газ в Европе, совершенно непонятно — он же еще даже не запущен и ни одного кубометра газа не прокачал. Ладно бы он работал, а потом его перекрыли. Но он же только будет вводиться в эксплуатацию. Каким образом он мог повлиять на рост стоимости газа в Европе?», — задается вопросом Юшков.

Причем здесь «Северный поток-2», который как раз призван снизить дефицит газа в Европе, совершенно непонятно. Ведь это возможность поставлять дополнительные объемы газа в Европу, уточнил он.

«Северный поток-2» — это спасение от высоких цен, а не причина их роста, заключил собеседник издания.

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