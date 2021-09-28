Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрии не следует «раскручивать эмоции» после заключения контракта с «Газпромом». Об этом он сказал 28 сентября журналистам, передает УНИАН

Кулеба пообещал Венгрии «безжалостный ответ» за договор с РФ о газе © скриншот видео Facebook

«Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации — Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем», — заявил он.

Кулеба призвал венгерских партнеров «сейчас не раскручивать эмоции».

«Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматично», — сказал глава украинского МИДа.

Накануне Венгрия и «Газпром» подписали новый контракт о поставках газа. Согласно документу, в Венгрию будет поступать по 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию и 1 млрд — через Австрию.

В ответ на договоренности России и Венгрии в МИД Украины заявили о намерении обратиться с жалобой в Европейскую комиссию из-за поставок газа в обход Украины, хотя диверсификация маршрутов поставок газа полностью соответствует европейским законам и директивам Брюсселя.

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за действий Киева. Украина ответила аналогичным вызовом посла Венгрии.