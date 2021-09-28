Телеведущая Ангелина Вовк, известная участием в программах «Песня года» и «Спокойной ночи, малыши!», заявила, что певица Алла Пугачева совершила подлый поступок, после которого отношения женщин изменились. Об этом ведущая рассказала в эфире передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» 26 сентября

Молодой индус: Ротару нашла новую любовь в Крыму - СМИ © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк Пугачевой, до тех пор, пока не произошел один неприятный случай на фестивале «Песня года». По словам любимицы миллионов детей, ее и актера Евгения Меньшова тогда пригласили на проект в качестве ведущих.

Позже в СМИ появилась информация, что помощь в работе над шоу продюсеру Игорю Крутому оказывала именно Пугачева и первое, что она сделала — «вышвырнула бессменных ведущих Вовк и Меньшова».

«Когда передача заканчивалась, вышла наша примадонна и говорит: "Лина, Женя, где вы?" А в ответ тишина. Короче говоря, все было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться», — рассказала ведущая.

К слову, Ангелина Вовк — не первая, кто утверждает, что Пугачева повлияла на судьбу и карьеру других артистов. Одной из последних такое заявление сделала певица Наталья Гулькина, утверждающая, что примадонна легко разрушала карьеры других людей.