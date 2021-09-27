Сенцов назвал себя патриотом Украины и заявил, что ему «невозможно согласиться с той ахинеей, которую регулярно несет Усик».
Режиссер призвал выбрать стратегию в отношении недостаточно сознательных украинцев: «отталкиваем ли мы сейчас Усика за поребрик, пытаемся ли работать с его сознанием и перетягивать на свою сторону».
«Как мы будем увеличивать процент сознательных патриотов? Уменьшать количество ватников физически? Массовыми расстрелами еще не было построено ни одного успешного государства. Ждать, когда они сами уедут/умрут, и вырастет новое поколение настоящих украинцев? Разочарую, что с этим тоже не все в порядке… Чтобы пройти путь от латентного ватника или представителя электорального болота, так называемой "какой разницы", нужны время, желание и помощь тех, кто уже осознал свою идентичность», — написал он.
Ранее по поводу отношения к Усику высказался националист Сергей Стерненко. Он отказался радоваться победе соотечественника и продолжил гневно критиковать его из-за иной политической позиции.