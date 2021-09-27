Украинский режиссер Олег Сенцов призвал украинцев определиться со стратегией в отношении украинского боксера Александра Усика и решить, каким образом увеличивать процент «сознательных патриотов» Украины. Об этом он написал 27 сентября в своем Facebook

Сенцов назвал себя патриотом Украины и заявил, что ему «невозможно согласиться с той ахинеей, которую регулярно несет Усик».

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«Как мы будем увеличивать процент сознательных патриотов? Уменьшать количество ватников физически? Массовыми расстрелами еще не было построено ни одного успешного государства. Ждать, когда они сами уедут/умрут, и вырастет новое поколение настоящих украинцев? Разочарую, что с этим тоже не все в порядке… Чтобы пройти путь от латентного ватника или представителя электорального болота, так называемой "какой разницы", нужны время, желание и помощь тех, кто уже осознал свою идентичность», — написал он.

Ранее по поводу отношения к Усику высказался националист Сергей Стерненко. Он отказался радоваться победе соотечественника и продолжил гневно критиковать его из-за иной политической позиции.