Сегодня высказывается мнение, что в случае избрания канцлером Германии кандидата от социал-демократов Олафа Шольца российско-германские отношения улучшатся. Тем не менее в одном из последних интервью он выступал за разработку новой архитектуры безопасности в Восточной Европе и, в частности, сделал ряд резких заявлений по поводу воссоединения Крыма с Россией.
Кроме того, немецкие политики боятся, что американцы их «заблокируют», как в свое время свое время «заблокировали» ни за что бывшего главу МВФ Доминика Стросс-Кана, который имел амбиции стать президентом Франции, отметил эксперт.
«Они подсунули ему какую-то черную горничную, которую он якобы изнасиловал. Достаточно посмотреть на эту горничную. «Свят-свят-свят». То есть была спецоперация американских спецслужб с целью заблокировать этому человеку возможность стать президентом Франции. И поэтому немецкие политики тоже очень боятся. Шольц сказал про Крым на всякий случай», — считает Марков.
У немцев позиция по России более консолидированная, постольку поскольку сотрудничество с Россией выгодно немецкой экономике, добавил политолог.
Что касается Крыма: не дай бог их заподозрят в пророссийской позиции, поэтому любые позитивные подвижки в адрес Москвы должны быть крайне аккуратны, это ситуация несочетания их реалий и формальностей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.