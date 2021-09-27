Германские власти искренне выступают против воссоединения Крыма с Россией, поскольку они боятся, что последуют другие попытки перекроить границы в Европе. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Олафа Шольца российско-германские отношения улучшатся. Тем не менее в одном из последних интервью он выступал за разработку новой архитектуры безопасности в Восточной Европе и, в частности, сделал ряд резких заявлений по поводу воссоединения Крыма с Россией.

Кроме того, немецкие политики боятся, что американцы их «заблокируют», как в свое время свое время «заблокировали» ни за что бывшего главу МВФ Доминика Стросс-Кана, который имел амбиции стать президентом Франции, отметил эксперт.

«Они подсунули ему какую-то черную горничную, которую он якобы изнасиловал. Достаточно посмотреть на эту горничную. «Свят-свят-свят». То есть была спецоперация американских спецслужб с целью заблокировать этому человеку возможность стать президентом Франции. И поэтому немецкие политики тоже очень боятся. Шольц сказал про Крым на всякий случай», — считает Марков.

У немцев позиция по России более консолидированная, постольку поскольку сотрудничество с Россией выгодно немецкой экономике, добавил политолог.

Что касается Крыма: не дай бог их заподозрят в пророссийской позиции, поэтому любые позитивные подвижки в адрес Москвы должны быть крайне аккуратны, это ситуация несочетания их реалий и формальностей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.