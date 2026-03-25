"Зубы дракона в ближнем небе": аналитик о стратегии защиты от дронов и американской системе "Меропс"

Украина наращивает количество дронов для ударов по российским позициям и тылам. В ответ ставку нужно делать не на ударные системы, а на выстраивание "зубов дракона" в ближнем небе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-03-25T04:00

Отвечая на вопрос о том, как можно противостоять украинским дронам, Самойлов поддержал идею создания плотной системы ПВО.По его словам, в этом направлении уже работают американцы. "Американцы сейчас рекламируют свою антидроновую систему "Меропс". Они ее разработали со свойственными им подходами", — рассказал эксперт.Он пояснил, что ключевая проблема — не только скорость перехватчика. "Тут дело даже не в том, что скорость дрона-перехватчика должна быть гораздо выше, чем у ударного. У него еще должны быть системы наведения и прицеливания", — пояснил Самойлов.При этом детальной информации по "Меропсу" пока нет. "США это дело засекретили, а нам в руки они пока не попали. Известно только, что это дроны вертикального взлета (они больше коптерного типа)", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Бен Стимсон: Я приехал, чтобы помочь народу Донбасса бороться с фашизмом" на сайте Украина.ру.

