"Панцирь-СМД" на страже границы России: военный обозреватель о новых комплексах ПВО
Для усиления плотности обороны от воздушных ударов ВСУ в приграничные регионы России поступили модернизированные комплексы ПВО "Панцирь-СМД". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Для усиления плотности обороны от воздушных ударов ВСУ в приграничные регионы России поступили модернизированные комплексы ПВО "Панцирь-СМД". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о защите приграничных территорий, Алехин рассказал о новых возможностях российской ПВО.
"По некоторым данным для усиления плотности обороны от воздушных ударов ВСУ, в приграничные регионы России поступили модернизированные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь-СМД", — сообщил эксперт.
По его словам, эта модификация получила принципиальные отличия от базовой версии. "Комплекс укомплектован более легкими ракетами класса "земля-воздух" меньшей дальности для обезвреживания дешевых аппаратов противника", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что новое вооружение имеет существенно больший боекомплект. "Каждая машина несет 48 ракет класса "земля-воздух" — против всего 12 на оригинальном "Панцире-С", — добавил Алехин.
Эксперт отметил, что это позволит более эффективно отражать массированные налеты дронов. "Количество ударов: до 150 дронов в сутки", — акцентировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают резервы под Липцы, Волчанск и Великий Бурлук, идут тяжелые бои" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.
05:30Самойлов: "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ
05:15ВСУ пытаются в тумане перебросить резервы: Алехин о тактике Киева на Харьковском направлении
05:00"США и Израиль останавливаться не собираются": Самойлов о рисках сухопутного вторжения в Иран
04:45"Выбили ВСУ из Песчаного": полковник Алехин о продвижении "северян" в Харьковской области
04:30"Это мог быть район Славянска": эксперт предположил, откуда ВСУ перебросили резервы под Глухов
04:15"Панцирь-СМД" на страже границы России: военный обозреватель о новых комплексах ПВО
04:04"Безупречная репутация...": Дмитриев связал с ценой нефти участие Лондона в открытии Ормузского пролива
04:00"Зубы дракона в ближнем небе": аналитик о стратегии защиты от дронов и американской системе "Меропс"
03:42Работа по установлению виновных в ракетной атаке на Брянск и их уничтожению ведётся ежедневно — Алаудинов
03:01США включили в план для Ирана ультимативные требования. Детали
02:21Иран ожидает "твёрдой позиции" от членов СБ ООН, особенно от России и Китая
01:54США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта — NYT
01:15Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:44Взрывоопасные стельки и слабеющий Patriot. События 24 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:25Фронтовая сводка за 24 марта от канала "Дневник Десантника"
00:11Силы ПВО за девять часов сбили 181 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:39США назвали блокировку Венгрией кредита Украине внутренней проблемой Европы
23:36Еврокомиссар заявила о невозможности вступления Украины в ЕС к 2027 году
23:33Ракетная опасность объявлена в трех областях РФ, за шесть часов уничтожены 42 украинских беспилотника
22:55Российские подразделения расширяют зоны контроля на нескольких направлениях
Лента новостейМолния