"Панцирь-СМД" на страже границы России: военный обозреватель о новых комплексах ПВО

Для усиления плотности обороны от воздушных ударов ВСУ в приграничные регионы России поступили модернизированные комплексы ПВО "Панцирь-СМД". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-25T04:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о защите приграничных территорий, Алехин рассказал о новых возможностях российской ПВО."По некоторым данным для усиления плотности обороны от воздушных ударов ВСУ, в приграничные регионы России поступили модернизированные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь-СМД", — сообщил эксперт.По его словам, эта модификация получила принципиальные отличия от базовой версии. "Комплекс укомплектован более легкими ракетами класса "земля-воздух" меньшей дальности для обезвреживания дешевых аппаратов противника", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что новое вооружение имеет существенно больший боекомплект. "Каждая машина несет 48 ракет класса "земля-воздух" — против всего 12 на оригинальном "Панцире-С", — добавил Алехин.Эксперт отметил, что это позволит более эффективно отражать массированные налеты дронов. "Количество ударов: до 150 дронов в сутки", — акцентировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают резервы под Липцы, Волчанск и Великий Бурлук, идут тяжелые бои" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

