Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Пскова, Ярославля, Калуги и Санкт-Петербурга (Пулково). Сводку на 1:00 мск 25 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность объявлялась в Брянской, Орловской, Курской, Запорожской, Тульской, Калужской, Рязанской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Калужской, Смоленской, Тульской, Тверской, Новгородской, Брянской, Ярославской, Орловской областях, в Крыму."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Запорожской, Херсонской, Московской, Ростовской, Липецкой областях, в ДНР.В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА с вечера 24 марта и в ночь на 25 марта вводились в аэропортах Пскова, Ярославля, Калуги и Санкт-Петербурга (Пулково).Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
01:15 25.03.2026
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Пскова, Ярославля, Калуги и Санкт-Петербурга (Пулково). Сводку на 1:00 мск 25 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность объявлялась в Брянской, Орловской, Курской, Запорожской, Тульской, Калужской, Рязанской областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Калужской, Смоленской, Тульской, Тверской, Новгородской, Брянской, Ярославской, Орловской областях, в Крыму.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Запорожской, Херсонской, Московской, Ростовской, Липецкой областях, в ДНР.
В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА с вечера 24 марта и в ночь на 25 марта вводились в аэропортах Пскова, Ярославля, Калуги и Санкт-Петербурга (Пулково).
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
