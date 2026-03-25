Работа по установлению виновных в ракетной атаке на Брянск и их уничтожению ведётся ежедневно — Алаудинов
Работа по установлению виновных в ракетной атаке на Брянск и их уничтожению ведётся ежедневно — Алаудинов
Работа по установлению причастных к ракетной атаке на Брянск ведётся ежедневно, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости
03:42 25.03.2026 (обновлено: 03:43 25.03.2026)
 
© РИА Новости . Максим БлиновПоследствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Работа по установлению причастных к ракетной атаке на Брянск ведётся ежедневно, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости
Вооружённые формирования киевского режима 10 марта нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате террористической атаки восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.
"Руководство... уже полностью владеет информацией, что было, как было, откуда было запущено", — сказал Алаудинов.
По его мнению, власти Украины будут и дальше делать всё для дестабилизации ситуации в России.
"Поэтому работа по установлению людей, которые причастны к этим обстрелам, и по их уничтожению, она ведётся ежедневно, я так думаю, что результативна она. Потому что мы за последний период фиксировали уничтожение очень большого ресурса противника, который непосредственно был задействован на то, чтобы бить по территориям в глубине нашей страны", — подчеркнул командир спецназа "Ахмат".
10 марта киевский режим, вместе со своими западными кураторами, впервые ударил крылатыми ракетами Storm Shadow по международно признанной территории России. Подробный анализ ситуации в материале Татьяны Стоянович - Убить побольше людей и продолжить войну. Циничное нападение на Брянск и его последствия.
