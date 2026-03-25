"Это мог быть район Славянска": эксперт предположил, откуда ВСУ перебросили резервы под Глухов

На днях Украина перебросила резервы в Глуховский район Сумской области. Скорее всего, они были сняты с района Славянска, где сложный рельеф и у ВСУ выстроено много укреплений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-03-25T04:30

сумы

наступление на сумы

славянск

украина

сумская область

самойлов

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

Ранее военкор Александр Коц и ресурсы группировки "Север" сообщили о переброске украинских резервов в Глуховский район Сумской области. Там российские войска заняли ряд населенных пунктов у трассы "Москва — Киев".Отмечается, что группы ГУР и ССО усиливают разведку и контрудары по российским позициям, а 414-я бригада "Птахи Мадьяра" пытается создать над ВСУ плотный дроновый зонтик.Отвечая на вопрос о том, откуда киевский режим мог перебросить резервы, Самойлов предложил свою оценку.По его оценке, в районе Славянска у ВСУ много укреплений. "Там у них много укреплений и там сложная местность. Много холмов, болот и лесополос. Наступать там весной тяжеловато. Видимо, ВСУ надеются на то, что скорость нашего продвижения будет не такой высокой", — пояснил эксперт.Он добавил, что это позволяет противнику временно перебрасывать силы на другие участки, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.О боях за Красноармейск, действиях противника, эвакуации гражданских и своем отношении к наградам — в материале Игоря Гомольского "Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску" на сайте Украина.ру.

