«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!» — написал Зеленский.
«Вы, должно быть, по Рен-ТВ смотрели, что не имели проблем с просмотром?» — написали Зеленскому в комментариях.
Дело в том, что на Украине бой Усика и Джошуа можно было посмотреть только на платных интернет-платформах, либо на российском канале Рен-ТВ. На Megogo, по сообщениям пользователей, из-за большого количества пользователей трансляция прервалась.
«И мы все украинцы должны были смотреть легендарный бой Усика за деньги? Поддерживать олигархов megogo & dazn!? Или бесплатно смотреть бой Усика на русском Рен ТВ?! Так что Володя, скажи спасибо Путину, что дал бесплатно TV эфир, нам украинцам, чтоб мы могли без платно смотреть бокс с нашим наилучшим чемпионом Александром Усиком. Я просто не понимаю, когда в нашей Украине не могут показать бой Усика, а все это мероприятие делается за деньги, мы, украинцы, возмущены от этого», «Только Рен-тв и показывало. Спасибо России за трансляцию», — добавили в комментариях.
Ранее Усик в интервью после победы над Джошуа заявил, что многие не хотели его победы.