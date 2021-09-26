Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября поздравил в своем Facebook украинского боксера Александра Усика с победой в поединке с британцем Энтони Джошуа и завоеванием чемпионских титулов. Комментаторы указали президенту, что на Украине по ТВ нельзя было посмотреть трансляцию боя

«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!» — написал Зеленский.

«Вы, должно быть, по Рен-ТВ смотрели, что не имели проблем с просмотром?» — написали Зеленскому в комментариях.

Русский Халк из Киева поддержал Усика в русско-украинском вопросе © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«И мы все украинцы должны были смотреть легендарный бой Усика за деньги? Поддерживать олигархов megogo & dazn!? Или бесплатно смотреть бой Усика на русском Рен ТВ?! Так что Володя, скажи спасибо Путину, что дал бесплатно TV эфир, нам украинцам, чтоб мы могли без платно смотреть бокс с нашим наилучшим чемпионом Александром Усиком. Я просто не понимаю, когда в нашей Украине не могут показать бой Усика, а все это мероприятие делается за деньги, мы, украинцы, возмущены от этого», «Только Рен-тв и показывало. Спасибо России за трансляцию», — добавили в комментариях.

Ранее Усик в интервью после победы над Джошуа заявил, что многие не хотели его победы.