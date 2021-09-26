В ОПЗЖ напомнили, что 26 сентября в Европе День языков, а значит, есть еще один повод не забывать о неотъемлемом для каждого человека и каждой национальной общины праве свободно использовать, изучать и развивать свой язык и культуру.
«В это время в Украине, власть которой так стремится в Европу, что даже внесла тезис о евроинтеграции в Конституцию, и теперь постоянно засыпает европейцев жалобами и претензиями, происходят совершенно противоположные вещи. По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принудительно ограничивается право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни. Принимаются законы, которые делят детей на сорта по языковому признаку. А «языковой омбудсмен», без тени смущения, предлагает принудительно отправлять в «другие края» людей, несогласных с политикой принудительной украинизации», — говорится в заявлении.
При этом изучать украинский язык — это сегодня невыполнимая задача, потому что постоянно переписываются учебники, а политиканы-«филологи» целенаправленно превращают украинский язык в архаичную «латынь», отмечается на сайте ОПЗЖ.
Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил тем, кто недоволен скандальным законом о языке, покинуть Украину. В частности, он предложил уехать из страны знаменитому врачу-педиатру Евгению Комаровскому.