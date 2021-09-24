Несмотря на то, что в поставках водорода заинтересован европейский союз, а представители Германии прямо заявляли, что только в этом случае инвестиции в украинский трубопровод будут интересны, в Операторе газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) еще сомневаются, брать ли деньги.
«Нас интересует, как это отразится на цене модернизации», — сказала Белькова на 7-м форуме «Дирижеры изменений» компании «Делойт» на Украине.
Белькова, уточнила, что сейчас речь идет об установке нескольких компрессорных станций, и ОГТСУ пытается понять, как требование совместимости с транспортировкой водорода скажется на стоимости работ и насколько эти капиталовложения окупятся.
Следует отметить, что, помимо новых компрессорных станций, для создания возможности транспортирования водорода необходима и полная замена труб, так как те сорта стали, которые использовались при создании ГТС Украины, становятся более хрупкими от прокачки по ним водорода и генерируют потери свыше 80% из-за высокой летучести этого газа.