Украинский биолог-охотовед Алексей Онутчак стал лучшим на Украине имитатором рева оленей. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила Прикарпатская информационная корпорация

Житель Ивано-Франковской области одержал победу в конкурсе на фестивале «Охотничий костер».

«Песни» оленей имитируют во время брачного периода, между 11 сентября и 14 октября, — это необходимо специалистам для того, чтобы посчитать количество оленей, а также изъять тех, кто уже не может быть «производителем». Такие самцы часто агрессивны и могут поранить молодых оленей.

По словам Онутчака, имитировать рев оленя может только человек с хорошим слухом и крепким голосом. Существует четыре возрастные группы оленей: юные, молодые, средние и старшие. Мужчина может имитировать голоса всех возрастных групп.

Украинский кулинар-русофоб съел детородный орган оленя © Евгений Клопотенко/Инстаграм Дмитрий Онутчак мог оседлать карпатского оленя и ехать на нем верхом, а также запрячь его в бричку.

Онутчак изучал охотоведение в институте в подмосковной Балашихе, работал в лесхозах России. После распада СССР решил, что останется на Украине. Сейчас он охотовед ГП «Коломыйское лесное хозяйство».