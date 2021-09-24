Условий, которые необходимы для начала Майдана на Украине, в настоящее время нет, но негативные настроения в народе приведут к многочисленным местным протестам. Об этом 22 сентября в комментарии Sputnik заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский

Зеленский сделал заявление после принятия закона об олигархах © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Никакой Майдан не получится, если нет массированной поддержки извне. Он не получится, если нет серьезного финансирования и если атмосфера в стране с высоким уровнем репрессивности, которая может заблокировать организационные вопросы, связанные с необходимостью создания большого эффекта. Поэтому для меня совершенно очевидно, что никакого большого Майдана не будет», — заявил Погребинский.

При этом эксперт считает, что отсутствие Майдана не значит, что у украинской власти не будет серьезных политических проблем уже этой осенью. И первой из них станут тарифы. Поэтому, отметил Погребинский, возможны местные немногочисленные протесты. И если их финансово поддержат политические группы, то «это может привести к дестабилизации в стране с неизвестными последствиями».

Ранее бывший вице-премьер и представитель УДАРа Виталия Кличко Павел Розенко заявил, что президент Зеленский выбрал стратегию пиара на теме отказа от повышения тарифов на коммунальные услуги за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. В целом, по его словам, Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью.