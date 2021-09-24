Идея о переводе украинского языка на латиницу, на самом деле, критикуется с националистических позиций. Националисты говорят, что реализация этой идеи Данилова нанесет удар по украинской государственности. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Алексея Данилова о том, что украинский язык нужно перевести с кириллицы на латиницу, полагая, что реализация эта идеи отдалит русскоязычных граждан Украины от идеи украинства.

Парламентарий пояснил, что если бы он был примитивным украинофобом, которым его пытается представить украинская пропаганда, он бы только радовался тому, что Украине нанесен очередной ущерб, но у его никакой радости по этому поводу нет.

«Потому что я понимаю, что эта идея сама по себе означает, что какая-то часть украинского населения, если она пойдет по этому пути, откажется от дальнейшего совместного этногенеза с остальной частью Украины, с русским народом и т. д. Я не могу радоваться по этому поводу, даже исходя из каких-то сиюминутных выгод», — пояснил Затулин.

Что касается признания ДНР/ЛНР, то в этом случае РФ потеряет возможность влияния на внутренние украинские процессы и лишний раз даст повод говорить, что Россия — это извечный враг Украины, заключил собеседник издания.

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