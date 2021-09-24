Ранее Еврокомиссия получила письмо от группы евродепутатов, обвинивших «Газпром» «в рыночных манипуляциях и шантаже», чтобы получить согласие на эксплуатацию трубопровода. Как считают парламентарии, российская компания нарушает правила конкуренции Евросоюза: речь идет «об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен».
Ситуация сложилась таким образом, что да, газа становится меньше, его стало не хватать Европе, и именно в тот момент, когда Европа поняла, что нужных объемов газа нет, она начала паниковать, а когда паника происходит на бирже и на спотовом рынке, то цены действительно скачут быстро вверх, и потом опять падают, и ситуация каким-то образом равняется, пояснил эксперт.
«И все мальчика для битья, как всегда, быстро находят — это Россия, кто якобы не обеспечивает Европу газом и опять использует газ как оружие. Но Россия, во-первых, наверное, сама тоже где-то должна заполнять свои газовые всякие станции и плюс пытается хранилища у себя в стране заполнить в первую очередь», — подчеркнул Рар.
После запуска «Северного потока-2», вместо того чтобы пить шампанское, политики начали говорить, что, как только Россия будет нажимать на Украину, мы будем ее наказывать и заваливать новыми санкциями, но российским руководителям и вообще русским такие заявления абсолютно не нравятся, позиция Европы неадекватна, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.