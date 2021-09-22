Украина нужна НАТО, так как альянс без нее выглядит слабым, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США заявил, что НАТО будет слабее, если в его составе не будет Украины. Заявление Зеленского транслировал телеканал «Дом»

«Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно», — сказал Зеленский.

Ответ на эсминцы НАТО. В Керчи спустили на воду новейший боевой корабль © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После этого Франция заявила, что отзывает для консультаций своих послов в США и Австралии. На такой шаг французские власти пошли впервые в истории.