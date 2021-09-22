«Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это уже видно», — сказал Зеленский.
В качестве примера, подтверждающего кризис в НАТО, он назвал ситуацию с разорванным Австралией контрактом по производству подводных лодок на 56 млрд евро с французской компанией Naval Group.
После этого Франция заявила, что отзывает для консультаций своих послов в США и Австралии. На такой шаг французские власти пошли впервые в истории.