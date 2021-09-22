Покушение на Сергея Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге. Офис президента Украины заявил, что покушение связано с борьбой Зеленского с олигархами, СМИ же отмечают недавнюю ссору между Шефиром и Зеленским. О версиях рассказал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью Украина.ру

- Олег, мог ли сам Шефир быть в курсе того, кто организовал покушение?

– Я думаю, у Шефира, безусловно, есть версии, но пока мы о них не знаем. Сейчас Офис президента Украины (ОП) развивает версию о том, что это следствие принципиальной позиции президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и олигархами: его первый помощник подвергся нападению, и таким образом «привет» был передан Зеленскому. Зеленский хочет получить от этого какие-то баллы. Сейчас каждый будет интерпретировать это покушение в своих целях. ОП попытается получить дополнительный рейтинг. Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Враги Зеленского будут говорить о том, что все знают о размолвке между Шефиром и Зеленским. Шефир отвечал за ряд направлений, по которым к Зеленскому поступали деньги, и Зеленскому доложили о том, что деньги поступают не в полном объеме, остаются лично у Шефира. В связи с этим он якобы выносил вещи из Офиса президента. Враги президента говорят о том, что это покушение организовал Зеленский, чтобы тем самым ударить по Зеленскому.

Со своей стороны хочу сказать, что в этой размолвке нет ничего удивительного. Конечно же, по мере собирания денег с коррупционных потоков часть денег оседала у Шефира. Шефир — это ближайший помощник Зеленского, первый помощник, он с ним давно, со времен основания «95 квартала». Он принимал очень серьезное участие в выборах, в победе Зеленского, и одно время рассматривался на пост главы администрации президента, но остался его теневым помощником.

Когда говорят, что Зеленский боролся с олигархами и поэтому «заказали» Шефира, то это не совсем так, потому что Шефир на самом деле и был на связи с олигархами. Это был человек, который напрямую общался с Коломойским. Связь Зеленского с Коломойским велась в основном через Шефира.

Шефир уверен, что стреляли в него, но попали в водителя - Арахамия © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Что касается версии «Зеленский заказал Шефира», то это тоже маловероятно. Так на Украине вопросы не решаются. Я думаю, мы узнаем через время, что произошло на самом деле. Украина очень сильно отличается от России, там все всегда обо всем знают. Уверен, что пройдет несколько дней, максимум неделя, и будет информация о том, что произошло, и кто стоит за этими событиями.

– Есть ли вероятность, что это покушение украинские власти спишут на Москву?

— Когда все остальные версии зайдут в тупик, эту версию будут обязательно раскручивать. Эта версия всплывет, да.

Кроме водителя, в этой истории все получили бонусы. Каждый попытается повысить свой рейтинг, раскрутить выгодную ему версию. Враги Зеленского, Офис президента, все будут пытаться на этом заработать баллы. Пострадал водитель и, наверное, имидж компании Audi. Судя по пробоинам, это бронированная машина. Если бы это был бронированный Mercedes, то очередь из автомата он бы выдержал.