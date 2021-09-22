Запуск газопровода «Северный поток-2» можно считать важной победой России. Он позволит ей оставаться евроазиатской страной и не зависеть от китайского рынка сырья. Об этом рассказал бывший советник международного «Банка АЛБА» Андрес Пьерантони (Венесуэла) в интервью изданию Украина.ру

Андрес Пьерантони: «Северный поток-2» - победа России и Германии в борьбе с США © скриншот видео Globovision

Если мы вспомним американского политика Збигнева Бжезинского, имевшего большое влияние на различные правительства США и на неоконсервативные круги этой страны, то он предлагал изолировать Россию от Европы, «вытеснить» её в Азию, чтобы экспорт российского сырья полностью зависел от китайского рынка, пояснил эксперт.

«По мнению Бжезинского, такое положение рано или поздно привело бы к конфликту между двумя великими державами — Россией и Китаем, — что облегчило бы Соединённым Штатам задачу по «сдерживанию» обеих и поддержанию своей гегемонии в мире», — уточнил Пьерантони.

Запуск газопровода подталкивает обе страны, Германию и Россию, к фактическому альянсу, хотя Германия и действует крайне осторожно, чтобы не раздражать своих союзников по НАТО, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.