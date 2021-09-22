Строительство газопровода «Северный поток — 2», занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.
Если мы вспомним американского политика Збигнева Бжезинского, имевшего большое влияние на различные правительства США и на неоконсервативные круги этой страны, то он предлагал изолировать Россию от Европы, «вытеснить» её в Азию, чтобы экспорт российского сырья полностью зависел от китайского рынка, пояснил эксперт.
«По мнению Бжезинского, такое положение рано или поздно привело бы к конфликту между двумя великими державами — Россией и Китаем, — что облегчило бы Соединённым Штатам задачу по «сдерживанию» обеих и поддержанию своей гегемонии в мире», — уточнил Пьерантони.
Запуск газопровода подталкивает обе страны, Германию и Россию, к фактическому альянсу, хотя Германия и действует крайне осторожно, чтобы не раздражать своих союзников по НАТО, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.