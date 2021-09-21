Президент США Джо Байден с трибуны ООН заявил, что его страна закончила эру бесконечных войн в Афганистане и не стремится к новым вооруженным конфликтам. Об этом 21 сентября написали РИА Новости

«Байден с трибуны ООН объявляет, что, уйдя из Афганистана, США завершили эру бесконечных войн и начали эпоху неустанной дипломатии», — пишет агентство.

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Летом этого года после почти 20-летнего присутствия в Афганистане американские военные покинули военные базы в этой стране, вывод вооружения сопровождался государственным переворотом и человеческими потерями, власть в стране перешла в руки талибов*.

СМИ сообщают, что по заявлению Центрального командования США, афганцам в наследство от американцев должно было достаться не менее 17 тысяч единиц техники, однако на деле большая часть вооружения в итоге оказалось в руках у боевиков.

*«Талибан» запрещен на территории РФ.