«Байден с трибуны ООН объявляет, что, уйдя из Афганистана, США завершили эру бесконечных войн и начали эпоху неустанной дипломатии», — пишет агентство.
Кроме того, американский лидер добавил, что «США не стремится к новой холодной войне и расколу мира».
Летом этого года после почти 20-летнего присутствия в Афганистане американские военные покинули военные базы в этой стране, вывод вооружения сопровождался государственным переворотом и человеческими потерями, власть в стране перешла в руки талибов*.
СМИ сообщают, что по заявлению Центрального командования США, афганцам в наследство от американцев должно было достаться не менее 17 тысяч единиц техники, однако на деле большая часть вооружения в итоге оказалось в руках у боевиков.
*«Талибан» запрещен на территории РФ.