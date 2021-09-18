То, что Белый дом дважды откладывал встречу с Владимиром Зеленским, в итоге сыграло как пиар этой встречи. Об этом рассказал президент Центра глобальных интересов (США) Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.

Эксперт уточнил, что если бы встреча прошла в запланированное время, о ней бы говорили полдня, а так это растянулось, и фамилия Зеленского звучала в СМИ в связи с встречей в Белом доме более часто.

«Более неудачного времени для встречи с президентом Украины трудно было представить. Удивительно, что встреча вообще прошла в относительно согласованные сроки. Поэтому на этом фоне то, что Байден не перенёс встречу с Зеленским на более позднюю осень, надо воспринимать, как относительно позитивный сигнал», — полагает Злобин.

В Вашингтоне сложилось впечатление, что Украина не предложила ничего такого, что было бы с восторгом воспринято администрацией Белого дома, но на самом деле ни тому, ни другому президенту не хватило политического времени для серьёзной системной фундаментальной подготовки к встрече, заключил собеседник издания.

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