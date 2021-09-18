В одной из кофеен в центре Киева заметили бритоголового баристу, который был одет в кофту с нацистской символикой. Об этом 17 сентября сообщил киевский правозащитник Виталий Дудин у на своей странице в Facebook

«Неисправимый нацизм рабов». Суздальцев о том, что творится сегодня на Украине © Владимир Трефилов

При этом в комментариях пользователи обратили внимание, что меню заведения представлено на русском языке, а с самим виновником инцидента вряд ли что-то можно будет сделать с правовой точки зрения.

С 2015 года на Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду соответствующей символики. Но как показывает практика, граждане Украины в основном наказанию подвергаются за коммунистическую символику, в то время как нацистская символика свободно продается на улицах Киева.