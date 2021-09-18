Американо-российский политолог Николай Злобин в беседе с изданием Украина.ру объяснил, почему на Украину США тратит в сотни раз меньше, чем расходовали на Афганистан

Зеленского возмутило сравнение Украины с Афганистаном © AP, Rahmat Gul Джо Байден озвучивал информацию о том, что в Афганистане его страна тратила по 300 миллионов долларов в день, тогда как на всю военную помощь Украине — лишь 60 миллионов.

По мнению Злобина, это связано с тем, что Афганистану блага доставались от предыдущих американских правительств, а Байден — не сторонник расточительства, более того, считает его пагубным.

«Байден не раз говорил о том, что такая помощь может привести к тому, что те или иные страны подсядут на крючок американской финансовой помощи, расслабятся и откажутся от тех жестких и неприятных решений, которые им надо принимать самостоятельно. Кормить Украину Вашингтон не будет», — сказал эксперт.

Получить от США больше, подчеркнул он, Украина сможет только в том случае, если наконец начнет борьбу с коррупцией и экономические реформы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать свою страну с Афганистаном, заявив, что «Украина не так зависима от США, как был Афганистан». В том же интервью глава украинского государства подчеркнул, что Вашингтону следует нарастить присутствие на Украине.