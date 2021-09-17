«Это мечта маленького мальчика, который всегда мечтал покататься на танке <…> Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк. Покатаетесь и по Красной площади, и по Арбату, и даже по площади Смоленской», — сыронизировала Захарова.
Она отметила, что подобное заявление Залужного не заслуживает серьезного обсуждения.
В начале сентября в эфире украинского «Пятого канала» одна из телезрительниц спросила у Залужного, хочет ли он проехаться на танке по Красной площади. Тот ответил утвердительно, добавив, что желает проехаться и по Арбату, «но аккуратно, потому что это памятник».
Через несколько дней после этого депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич подчеркнул, что главнокомандующему ВСУ следует сесть и поехать на Красную площадь, если он считает это возможным. По словам Шуфрича, если нет смелости это сделать, то следует просто молчать.