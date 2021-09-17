Желание главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного проехаться на танке по Красной площади является мечтой маленького мальчика. Об этом 16 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала»

Захарова раскритиковала предстоящие учения НАТО на Украине © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Она отметила, что подобное заявление Залужного не заслуживает серьезного обсуждения.

В начале сентября в эфире украинского «Пятого канала» одна из телезрительниц спросила у Залужного, хочет ли он проехаться на танке по Красной площади. Тот ответил утвердительно, добавив, что желает проехаться и по Арбату, «но аккуратно, потому что это памятник».

Через несколько дней после этого депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич подчеркнул, что главнокомандующему ВСУ следует сесть и поехать на Красную площадь, если он считает это возможным. По словам Шуфрича, если нет смелости это сделать, то следует просто молчать.