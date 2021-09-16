Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Белоруссии, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 16 сентября

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы не имеет полномочий подписывать международные соглашения.

«Я только что сказал, что политическое и военное сближение между Белоруссией и Россией очень беспокоит. Нужно быть готовым к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договоры. Это должно быть ясно заявлено голосом Запада», — сказал Ландсбергис.

И пусть запад кусает локти. Путин и Лукашенко согласовали 28 дорожных карт и передали их Госсовету СГ © AFP, SHAMIL ZHUMATOV Владимира Путина и Лукашенко по интеграции экономик двух стран, в частности — создание общих энергетических и финансовых рынков.

После встречи в России 9 сентября российский и белорусский лидеры заявили о поддержке 28 программ по усилению интеграции в рамках Соглашения о создании альянса 1999 года.