Поэт-песенник Александр Шаганов, писавший песни для артистки Аллы Пугачевой, озвучил свою версию смерти певца Жени Белоусова в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1»

Шаганов с этим объяснением не согласен, хотя и признает, что Белоусов любил выпить, но причиной смерти, уверен он, было не это.

«Как-то Женя зашел ко мне и сказал, что в любой момент его детская травма может дать о себе знать — аневризма головного мозга. Мне стало не по себе. Не думаю, что алкоголь стал первопричиной недуга Евгения. Он был, скорее, дополнением. В детстве Женю толкнул грузовик, он упал и ударился головой о бордюр. Вот эта травма нашла его спустя время», — рассказал Шаганов.

Роковое влияние на аневризму, уточнил он, сыграл крайне загруженный график певца, Белоусов много выступал, много летал, часто меняя часовые пояса, порой совсем не оставляя времени на сон.

«У Жени не было ни одного сорванного выступления. А в то время он был гиперзвездой. Евгений родился ради сцены», — подтвердил слова песенника продюсер Александр Шульгин.

Женя Белоусов — певец родом из поселка Жихор Харьковской области, был известен благодаря песням «Девочка моя синеглазая», «Девчонка-девчоночка» и «Вечерок-вечерочек».