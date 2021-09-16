В Запорожье предложили назвать площадь Маяковского в честь американского актера гачи-порнофильмов Билли Херрингтона. Сбор подписей на днях запустили на сайте запорожского городского совета

Невеста украинского футболиста рассказала о съемках в порно и назвала сумму гонорара © Савина Дарья/Инстаграм петиции Александр Задорожный обосновал свое предложение тем, что порноактер имеет «широкую фанатскую базу» на территории Украины. По его словам, на фильмах Херрингтона выросли целые поколения украинцев.

Он также отметил, что город, в котором уже есть сквер и аллея имени Маяковского, ничего не потеряет от переименования площади, но приобретет «мощный туристический магнит для многих людей».

Петиция уже собрала больше 500 подписей.

Билли Херрингтон стал известен широкой публике по гей-порнофильмам 1990-х годов. Мировую известность ему принесли интернет-мемы «гачимучи» (в переводе с японского — «накачанный здоровяк»), которые в ироничной манере обыгрывают отрывки из соответствующих порнороликов.