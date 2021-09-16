США используют тему возможной передачи Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол» в качестве инструмента политического шантажа России. Об этом заявил 15 сентября директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости

Бортник рассказал о желании Зеленского продлить президентство © president.gov.ua

Кроме того, Бортник указал на то, что возможность передачи «Железного купола» Киеву — элемент самопиара украинских властей, пытающихся таким образом показать, что они о чем-то договорились с Вашингтоном.

Накануне издание Politico сообщило, что поправка к законопроекту об обороне США за 2022 финансовый год указывает администрации президента Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. Источники в Палате представителей рассказали, что Вашингтон принял к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в системе вроде Iron Dome.

Созданная Израилем система противоракетной обороны «Железный купол» состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника. Она распознает приближающиеся ракеты, может за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель, а затем сбить.