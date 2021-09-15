Мощный взрыв произошел в украинском городе Днепр, погибла сотрудница Госслужбы по ЧС Дарья Гречищева и сапёр Алексей Кавлак. Информация подтверждена управлением полиции Днепропетровской области 15 сентября

США против ветерана АТО. Украина выдает американского убийцу? © rusvesna.su Дарья Гречищева была главой пресс-службы ГСЧС по Днепропетровской области.

Алексей Кавлак принимал участие в военных операциях Украины в Донбассе. Калвак являлся членом правления военнизированной организации «Украинский легион», фотография его членского удостоверения была опубликована журналистами в соцсетях.

По версиям правоохранителей, двое погибших могли перевозить собственную взрывчатку и подорваться на ней, либо произошло умышленное убийство.

На месте инцидента работает оперативная группа, саперы и эксперты-криминалисты.