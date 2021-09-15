Погибшая Дарья Гречищева была главой пресс-службы ГСЧС по Днепропетровской области.
Алексей Кавлак принимал участие в военных операциях Украины в Донбассе. Калвак являлся членом правления военнизированной организации «Украинский легион», фотография его членского удостоверения была опубликована журналистами в соцсетях.
По версиям правоохранителей, двое погибших могли перевозить собственную взрывчатку и подорваться на ней, либо произошло умышленное убийство.
На месте инцидента работает оперативная группа, саперы и эксперты-криминалисты.