США против ветерана АТО. Украина выдает американского убийцу?
США против ветерана АТО. Украина выдает американского убийцу?
© rusvesna.su
Погибшая Дарья Гречищева была главой пресс-службы ГСЧС по Днепропетровской области.

Алексей Кавлак принимал участие в военных операциях Украины в Донбассе. Калвак являлся членом правления военнизированной организации «Украинский легион», фотография его членского удостоверения была опубликована журналистами в соцсетях.

По версиям правоохранителей, двое погибших могли перевозить собственную взрывчатку и подорваться на ней, либо произошло умышленное убийство.

На месте инцидента работает оперативная группа, саперы и эксперты-криминалисты.